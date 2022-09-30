Бьорк выпустила полноценный альбом «Fossora» с песнями

Альбом она записала в Исландии, на родине певицы, куда она вернулась во время карантина в 2020 году. В треклист вошло 13 композиций, в записи которых приняли участие американский музыкант Serpentwithfeet и индонезийский танцевальный дуэт Gabber Modus Operandi. Также к пластинке приложили руку дети Бьорк – 36-летний Синдри Элдон Торссон и 19-летняя Исадора Барни. Две песни, «Sorrowful Soil» и «Ancestress», артистка посвятила своей матери, активистке Хильдур Хауксдоттир, умершей в 2018 году в возрасте 72 лет.

Бьорк называет «Фоссору» символическим стартом новой главы своей жизни. Её совет для первого прослушивания новой пластинки?

«Я бы хотела, чтобы вы слушали её как можно громче, хотя бы в первый раз. Так вы сможете напрямую ощутить то земляное тепло, что разливается внутри кротовьей норы, и погостить там какое-то время», – говорит она.







Bjork

Название альбома – женская версия латинского слова «fossore», что переводится как «земплекоп» или «копатель». Это слово певица придумала сама, оно отражает ощущение «приземления», из которого и появились эти треки.