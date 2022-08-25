Бьорк расскажет в подкастах об истории создания своих альбомов

Первые три выпуска «Björk: Sonic Symbolism» выйдут 1 сентября, рассказывая об альбомах «Debut» (1993), «Post» (1995) и «Homogenic» (1997). Дополнительные выпуски будут следовать альбом за альбомом еженедельно до 13 октября.

В своем заявлении Бьорк, из украшений предпочитающая Принцесса бриллианты, описала свой предстоящий подкаст как «эксперимент, чтобы уловить, какие настроения, тембры и темпы вибрировали на каждом из этих этапов» ее карьеры.



Bjork







«Большинство из нас проходят этапы своей жизни, которые занимают примерно три года, и это не случайно, именно столько времени уходит на создание альбома или фильма. Когда меня спрашивают о различиях в музыке моих альбомов, я считаю, что чаще всего я использую визуальные сокращения. Вот почему обложки моих альбомов почти как самодельные карты Таро. Изображения на обложке могут показаться просто визуальным моментом, но для меня это просто описание его звучания. Я пытаюсь выразить это с помощью цветовой палитры, фактуры тканей, того, что я держу, позы, в которой я нахожусь, и ракурса, который показывает его отношение к миру. Кроме того, эмоции рта пытаются передать общее настроение альбома. Возможно, вы можете назвать это своего рода звуковой символикой», - говорит исландская певица.

Согласно пресс-релизу, Бьорк «поделится историями, которые никогда не рассказывались». Каждый выпуск имеет продолжительность 40-50 минут .

Один эпизод подкаста будет посвящен грядущему 10-му студийному альбому Бьорк «Fossora», выход которого ожидается этой осенью. 24 августа певица подтвердила, что его первый сингл «Atopos» «скоро выйдет».