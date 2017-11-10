Купившие альбом Bjork за криптовалюту получат кэшбэк

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Исландскую государственную теле- и радиовещательную службу, каждый поклонник певицы, использовавший этот способ оплаты, получит на свой счет 100 "аудиокойнов" (около 50 центов по текущему курсу) - единиц новой криптовалюты, созданной для последующего приобретения музыки в интернете.



Бьорк

Будучи большой поклонницей новых технологий, Бьорк выступает за более широкое использование криптовалют, эмиссия которых децентрализована и не подчинена какому-либо регулирующему органу, а только компьютерному алгоритму. Певица надеется, что после выхода нового диска, среди ее поклонников станет больше тех, кто пользуется криптовалютами. Бьорк - не первый музыкант, решивший напрямую продавать свои произведения за биткойны, однако единственный, обладающий при этом мировой известностью.