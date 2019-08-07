В голове Björk пессимист поет в левом ухе, оптимист - в правом

В клипе две головы певицы парят в вакууме друг напротив друга, постепенно трансформируясь то в цветы, то еще во что-то совсем необъяснимое.

В качестве режиссера выступил диджитал-художник Тобиас Греммлер, ранее экранизировавший для Бьорк песню Tabula Rasa, где происходило нечто похожее.

"Мы основывали визуальные эффекты на разговорах между нашим внутренним оптимистом и пессимистом. Когда я записывала это, я пыталась петь более глубоким тоном от пессимиста в левой колонке и более высоким - от оптимиста в правой. И если вы слушаете трек в наушниках, это будет соответствовать образам на видео", — пояснила певица.



Björk