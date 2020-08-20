Бьорк сыграет славянскую ведьму в эпосе «Северянин»

Это станет первым возвращением Бьорк на большой экран с момента ее появления в фильме Ларса фон Триера «Танцующие в темноте» 2000 года.

Детали сюжета фильма «Северянин» (The Northman) остаются в секрете, как и предполагаемая дата выхода, но первые фотографии в социальных сетях представили звездный состав фильма.

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

Бьорк будет играть вместе с Уиллемом Дефо и Аней Тейлор-Джой, которые снялись в фильмах Эггерса «Маяк» и «Ведьма», соответственно. Среди других новичков - Николь Кидман, Клас Банг и Билл Скарсгард, а также Александр Скарсгард, который сыграет главную роль викинга по имени Амлет.



Bjork