Егор Крид получил в лоб пробкой от шампанского в новогоднем клипе

Режиссер Александр Романов снял на основе песни мини-фильм о Новом годе с участием, пожалуй, рекордного количества топовым инста- и Тикток-блогеров - Артур Бабич, Маша Всё Круто, Настя Рыжик, Оля Шелби, Лиза Василенко, Тим Сорокин, Чана, Ева Миллер, Герман Черных, Иса, Слава Бустер, Игорь Синяк, Эд Бризи и Аркадий.

«Это предновогодний мини-фильм о неразделенной любви, который точно поднимет вам настроение!», - говорит Егор Крид.



Егор Крид и Лиза Василенко в клипе

Сюжет 5-минутного клипа крутится вокруг зимнего коттеджа, в котором Крид празднует наступление Нового года с блогерами и новой возлюбленной (ее играет Лиза Василенко), и торжественно пропевает дисс своей бывшей возлюбленной (которую играет Анастасия Уколова), которая «даже не главная», и ее телефон он не может забыть, потому что даже не помнит, но при этом все еще любит.

И вокруг этого разворачивается кутерьма с шпионскими происками бывшей возлюбленной, попыткой отравления, попаданием пробки от шампанского в лоб Егору Криду, угоном «скорой помощи» и другими скетчами.