HammAli и Мари Краймбрери выпустили любовный дуэт «Медляк»

Ранее Александр Алиев и Мари Краймбрери периодически постили совместные снимки и оставляли неоднозначные комментарии в соцсетях. А в марте HammAli появился на обложке сингла Мари Краймбрери «Одинокий тип». Хотя летом Мари объявила об отношениях с поп-исполнителем Александром Гречаником, одновременно выпустив с ним фит «Сонная Мэри».

Аранжировка: zeus, CASH CRIB, Tim Ognev, Alex Davia. Сведение: Alex Davia.



HammAli и Мари Краймбрери

«Если вдруг я отпущу, тебе не пойдёт же»? - прокомментировала Мари Краймбрери словами из песни.