Клава Кока нарисовала комикс про себя-катастрофу

Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана» Вышел в свет альбом «13 друзей Билана», составляющий нечто среднее между трибьютом Диме Билану и дуэтами с ним же (слушать альбом). Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.







Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).



Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др. Трибьют группе «Тату» «200 по встречной» вышел с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Монеточки, Дани Милохина, Веры Брежневой, Манижи, Клавы Коки и других артистов вышел сегодня (слушать альбом). Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.







Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не...

Клава Кока разделалась со своими бывшими с помощью Иды Галич и Глюкозы Певица Клава Кока экранизировала недавно вышедший трек «Ла Ла Ла», представив с Идой Галич и Глюкозой «Музей бывших» (смотреть клип). Режиссер Тарас Голубков снял помпезный и при этом ироничный клип про «Музей бывших», в который торжественно заходит Клава Кока, напевая «одиночки в тренде». На входе ее встречает Глюкоза с пистолетом, а в залах дворца стоят статуи «бывших», в которых легко угадываются некоторые ее бойфренды, в том числе Дима Гордей.







Статуи бывших подписаны с юмором - двуличный, приставочник, самолюбовальщик, пустышка и т.д.



Клаве Коке подносят красную кнопку, и он вызывает летающего дракона, а сама...

Клава Кока спела о расставании с бойфрендом Певица Клава Кока выпустила лирическую балладу «Точка» о «некрасивом» расставании со своим парнем Дмитрием Гордеем (слушать песню). В жанре поп-трепа Клава Кока спела о том, что «что осталось у тебя от меня, от меня Кроме этих слитых фото в твоём Instagram, И на все наши красивые строчки

Ты поставил некрасивую точку». Певица намекает на слитые Гордеем после расставания личные фото в Инстаграме.







Блогеры встречались около двух лет, при этом публично скрывая свою связь. И лишь после расставания Гордей выложил совместные фото, объявив о прекращении отношений.



Клава Кока



«Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-...