Клава Кока нарисовала комикс про себя-катастрофу

Артистка поёт от лица девушки с буйным нравом, которая называет себя «бедой» и «аварией», а отношения с парнем — «худшим коллабом». Бодрый синти-поп композиции напоминает звучание таких хитов, как «Краш» и «Покинула чат».
«Я вас уже знакомила с героем SUPER KLAVA, пришло время узнать о ней ещё больше. Комикс на Youtube, и только вы решаете - снимаем ли мы продолжение, или нет!», - предлагает Клава Кока.
Релиз осуществил лейбл Black Star. Авторы слов и музыки: Клава Кока, SashaDoutra, Кокшаров Константин, Иваник Максим.
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