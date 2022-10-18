Влад Топалов стал экспертом Госдумы РФ

У пары родился сын, сообщает Peopletalk.





Влад Топалов и Регина Тодоренко



Кстати, беременность телеведущая долгое время скрывала, а впервые заговорила о своем положении в сентябре на премии журнала GQ. «Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять», — заявила тогда Регина.



Напомним, о романе Топалова и Тодоренко стало известно в начале года, правда, сначала влюбленные старались скрывать свои отношения. Но уже в