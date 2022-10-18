Влад Топалов стал экспертом Госдумы РФ

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Певец Влад Топалов сообщил, что он посетил Госдуму РФ в качестве эксперта по криптовалютам.

Артист участвует в обсуждении будущего цифровых валют в России и вопросов их урегулирования.

Влад Топалов
Влад Топалов

«Продолжаем заседания Экспертного Совета рабочей группы «По вопросу законодательного регулирования криптовалют», членом которого я являюсь. Движение есть. И это говорит о позитивной риторике. Хорошо, что есть площадки для участников рынка и инвесторов, где можно обсудить тематику и развитие индустрии», - сообщил Влад Топалов.

Пользователи соцсетей тут же напомнили ему, как его собственная жена Регина Тодоренко потеряла почти три миллиона рублей, вложившись в криптовалюты.

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