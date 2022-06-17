Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали родителями

Этой новостью Регина поделилась в своих соцсетях, многозначительно опубликовав снимок с детской коляской.



Влад Топалов

«Тренирую забытый навык. Уже многое забылось», — сообщила Регина.





Пол малыша и его имя пара пока держит в секрете. Ярко-желтая коляска, которую Тодоренко и Топалов выбрали для новорожденного ребенка тоже не позволяет догадаться о поле малыша, но поклонники предположили, что Регина родила девочку.

Сейчас Регина вместе с Владом и сыном Майклом находятся в канадском Ванкувере.

Регина Тодоренко и Влад Топалов уже воспитывают сына Михаила, появившегося на свет в декабре 2018 года.