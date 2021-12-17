Сергей Лазарев и Влад Топалов снова поют вместе

Сергей Лазарев выпустил альбом «∞» в духе The Weeknd Певец Сергей Лазарев выпустил новый студийный альбом «∞» (пишется как знак бесконечности). В релиз вошли 8 треков, включая «Я не могу молчать» в Deep Version, и уже известные песни «Ароматом», «НеОдиночки» и «Мечтатели». Отметим, что недавний дуэт с Ани Лорак «Не отпускай» в новый альбом не вошел.







«Мой новый альбом «∞» уже доступен на всех цифровых площадках! Слушайте треклист по порядку, для меня это важно!»



Сергей Лазарев



«Предыдущий альбом Лазарева вышел в 2019 году («Это я»). Эстетика не чтобы поменялась, но артист явно наслушался за это время The Weeknd, и...

Сергей Лазарев перестреливается с возлюбленной Певец Сергей Лазарев выпустил клип на новую песню «Ароматом», премьера которой прошла на «Новой Волне» (смотреть клип). Артист вернулся к своей излюбленной стилистике нулевых, хаусу с электро-привкусом. И это распевная баллада, где есть возможность показать свой прекрасный вокал. Автор музыки/слов: Анатолий Алексеев (Gurman Production). Клип снял режиссер Станислав Морозов.







В кадре только две машины, из-за которых перестреливаются Сергей Лазарев и некая модель, которую играет Ирина Кобзева. Это символизирует перебранку влюбленных. Когда Лазарев предлагает все-таки опустить оружие и поговорить, его...

Сергей Лазарев и Ани Лорак призвали «Не отпускай» Певец Сергей Лазарев и украинская певица Ани Лорак выпустили дуэт «Не отпускай» (слушать песню). Авторы песни Алена Попова и Андрей Сторож. Дуэт впервые был представлен на закрытии фестиваля «Новая Волна» в Сочи.







«Штука в том, что в последние годы стилистика песен Лазарева и Лорак стала неотличима. Это возвышенные поп-баллады с преобладанием пафосных пустых текстов и огромным пространством для демонстрации своего чудесного вокала. Это как клеймо — петь могут, а поют невесть что. Так что дуэт был делом случая. «Не отпускай» - крепко сбитая поп-баллада, в которой не веришь ни единому...

Сергей Лазарев приехал на «Евровидение» Сергей Лазарев приехал на конкурс «Евровидение 2021», где сегодня пройдет первый полуфинал, чтобы поддержать Манижу. Певца пригласила дирекция конкурса «Евровидение» для того, чтобы в числе прочих победителей и призеров конкурса выступить на концерте в Eurovision Village.



Сергей Лазарев



«Ну, здравствуй, Роттердам и Евровидение 2021! Приехал в Нидерланды по приглашению организаторов конкурса выступить на онлайн шоу в Eurovision Village. Ну и, конечно же, чтобы поддержать нашу Манижу и Майю Серикову и Филиппа Киркорова с Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой Наталией Гордиенко! Желаю всем...