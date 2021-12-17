Сергей Лазарев и Влад Топалов снова поют вместе

К радости многочисленной армии поклонников, Сергей Лазарев и Влад Топалов решили воссоединиться. Но… Только в одном единственном треке. В волшебную предновогоднюю пору, когда праздничное настроение так и струится по заснеженным улочкам, группа Smash!! преподнесла поклонникам подарок.
«Песню «Новый год» Сергей Лазарев выпустил еще в 2017 году, и она фактически провалилась. Теперь бывшие участники Smash!! поют ее вдвоем, и… ничего не изменилось. Сложно себе представить того, кто соберется встречать Новый год под такую блеклую песню, даже из бывших фанатов дуэта. Оба поющие, но двухголосие в припеве вообще ничего не добавляет треку, а сольный куплет Топалова даже убавляет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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