Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о свадьбе



Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов: «День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос – удобство.»

Регина Тодоренко: «Если честно, то с платьем особо не заморачивалась. А вот кольцо выбирала дольше. В одном журнале очень понравился вариант из платины, но его не оказалось в Москве. Пришлось везти из Парижа. Померила, и такое же изготовили на заказ.»

Само торжество отмечали в заведении друга Влада. Присутствовали только близкие родственники. Весной или летом 2019 года Влад и Регина планируют провести повторное торжество, но уже более масштабно.