Влад Топалов и Регина Тодоренко перестали скрывать роман

Новая подруга Влада Топалова, известная российским зрителям по телепередаче «Орёл и решка», время от времени выкладывала в соцсети совместные фотографии. На прошедшем на днях мероприятии «Glamour. Начало» молодые люди впервые появились в статусе пары.



Влад Топалов и Регина Тодоренко

«Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia : если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! А если честно , как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье!» - написала ведущая в соцсети.

Некоторое время назад в СМИ появились новости о беременности Тодоренко. Сама Регина эти сообщения никак не комментирует, но пользователи соцсетей заметили, что девушка стала предпочитать свободную одежду, скрывающую очертания фигуры.