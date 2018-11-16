Топалов представил совместную работу с Лазаревым

Сюжет начинается с детского периода жизни артиста. Маленький Влад впервые выходит на сцену, в следующем кадре - он уже поет в группе Smash с Сергеем Лазаревым, а затем радостные моменты сменяются темной полосой - скандалы с отцом, стремительные падения, алкоголь, наркотики и бесконечные тусовки, пишет HELLO.

Сергей Лазарев появляется в клипе только косвенно - по сюжету Влад смотрит на его выступление по телевизору, но в работе над треком Сергей принимал самое активное участие.

- Хочу сказать отдельное спасибо Сереже Лазареву, - говорит Влад. - Он спродюсировал мне этот трек. В какой-то момент я понял, что мне нужен именно он. Лучше него меня никто не знает, и только он мог заставить меня спеть так, как нужно! Я очень ему благодарен за то, что кропотливо работал со мной несколько дней, нашел время в своем бешеном графике. Более того, даже на расстоянии, между концертами, он все равно слушал разные варианты сведения и мастеринга и давал свои комментарии. Но помимо этого, он поддерживает меня с самого первого дня работы над новым альбомом. Это для меня очень много значит. Когда он мне очень нужен, как друг - он оказался рядом, не бросил и ни разу не сказал "мне некогда, давай позже" и т.д. Спасибо, родной! Я у тебя в долгу.