Måneskin перепел Билли Айлиш

Легенда музыки Игги Поп выпустил с победителями «Евровидения» итальянской группой Måneskin дуэтную версию их суперхита «I Wanna Be Your Slave» (слушать песню).

Игги Поп в этом треке начинает, и до конца остается главной фигурой в дуэте. Песня вошла во второй студийный альбом «Teatro d'ira: Vol», выпущенный 19 марта 2021 года. До своего выпуска в качестве сингла песня успела достичь первых десяти позиций в чартах по всей Европе, в том числе номер один в Финляндии и Словакии, и стала вирусной в чартах Spotify.







«Это попросту прекрасно. И харизмой Игги, и тем, что Дамиано Давид не теряется на фоне звезды, и даже голоса сливаются. Рваная басовая...