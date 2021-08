Måneskin встретится с российскими фанатами

Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières.

Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию.







Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin.



Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала...