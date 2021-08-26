Måneskin встретится с российскими фанатами

Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе стримингового сервиса Spotify. "Среди самых популярных песен лета в России - треки российских рэперов и итальянской группы Maneskin. Лидером по прослушиваниям этим летом стал хит Джарахова и Markul "Я в моменте", следом за ним - сразу три композиции победителей "Евровидения-2021": I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin’", - рассказали в компании. Maneskin Замыкает первую пятерку трек Cristal...

Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе стримингового сервиса Spotify. "Среди самых популярных песен лета в России - треки российских рэперов и итальянской группы Maneskin. Лидером по прослушиваниям этим летом стал хит Джарахова и Markul "Я в моменте", следом за ним - сразу три композиции победителей "Евровидения-2021": I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin’", - рассказали в компании. Maneskin Замыкает первую пятерку трек Cristal...

Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию. Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin. Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала...

Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию. Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin. Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала...

Легенда музыки Игги Поп выпустил с победителями «Евровидения» итальянской группой Måneskin дуэтную версию их суперхита «I Wanna Be Your Slave» (слушать песню).