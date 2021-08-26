Måneskin встретится с российскими фанатами

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки".
"Maneskin: покорили Рим, победили на Евровидении-2021, обратили на себя внимание всего мира и теперь впервые посетят Россию. Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы Яндекс.Музыка организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а ещё задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Попасть на событие можно, приняв участие в розыгрыше в официальном аккаунте сервиса в Instagram, регистрация на мероприятие также откроется на сайте площадки 27 августа, количество мест ограничено.
Комменты