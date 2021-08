Песня Джарахова и сразу 3 песни Maneskin лидируют этим летом по прослушиваниям

Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе стримингового сервиса Spotify.

"Среди самых популярных песен лета в России - треки российских рэперов и итальянской группы Maneskin. Лидером по прослушиваниям этим летом стал хит Джарахова "Я в моменте", следом за ним - сразу три композиции победителей "Евровидения-2021": I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin’", - рассказали в компании.



Замыкает первую пятерку трек Cristal&MOЁT, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Лидером по прослушиваний в мире этим летом стала песня Good 4 u в исполнении Оливии Родриго. "С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", - подчеркнули в пресс-службе сервиса.

В глобальный топ-5 также вошли группа Maneskin с песней Beggin’, пуэрториканский исполнитель Рау Алехандро и его Todo De Ti, американский рэпер Lil Nas X с хитом Montero (Call me by your name), Doja Cat и SZA с композицией Kiss me more.