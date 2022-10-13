Maneskin снова похоронил своего солиста

Режиссер клипа «The Loneliest» - Томмазо Оттомано, снимавший ролики для многих модных брендов, включая Prada и Gucci.

Группа отправляется на похороны, где попадает под проливной дождь с молнией. А в конце видео фронтмен Дамиано Давид проваливается под землю и тонет.



Maneskin





«The Loneliest» – не первый клип группы, в котором «умирает» фронтмен. Ровно год назад, в октябре 2021-го, они выпустили видео «Mammamia», где коллеги по группе буквально уничтожают Дамиано Давида.

Премьера сингла состоялась 7 октября. Давид назвал «The Loneliest» личной композицией, которая много для него значит. А группа описала трек как «что-то среднее между любовным письмом, прощанием и завещанием».

«The Loneliest» – третий сингл Maneskin в 2022 году. Ранее музыканты представили трек «Supermodel», а также записали кавер-версию «If I Can Dream» Элвиса Пресли для фильма «Элвис».