Рукопись песен Дэвида Боуи продана за 113 тыс. долларов

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си по итогам торгов, организованных аукционным домом Omega Auctions в городе Ньютон-Ле-Уиллоус на северо-западе Англии.

Обе песни вошли в состав пятого альбома музыканта The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, который был выпущен в 1972 году. Композиция Suffragette City впоследствии стала одним из главных хитов в карьере Дэвида Боуи и визитной карточкой его концертов. Как заявили в аукционном доме, предыдущий владелец получил лист в подарок лично от певца.

Стоимость рукописи, на которой видны сделанные артистом исправления и примечания, оценивалась в £50-100 тыс. Ранее она выставлялась в музее Виктории и Альберта в Лондоне, а в 2013-2018 годах демонстрировалась на выставках по всему миру вместе с другими предметами из личной коллекции музыканта. В 2022 году на торгах Omega Auctions был продан написанный исполнителем текст песни Starman за £203,5 тыс. ($258 тыс.), а в феврале - рукопись композиции The Jean Genie за £57 тыс. ($74 тыс.).



David Bowie

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии Grammy. Согласно опросу, проведенному Би-би-си, Боуи считается в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер.