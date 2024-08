Выложена новая версия хита Дэвида Боуи «Starman»

Это официальное видео Starman Дэвида Боуи, включающее кадры из тура Ziggy Stardust, снятого в Великобритании в 1972 и 1973 годах. Снятые покойным соавтором Боуи, фотографом Миком Роком кадры в качестве саундтрека включают альбомную версию Ziggy Stardust.

Режиссером видео выступил Мик Рок, постоянно сотрудничавший с Боуи.

В «Starman» можно услышать совершенно новый микс песни – в пространственном качестве звука Dolby Atmos.



David Bowie

6 сентября альбом «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» выйдет в новом миксе на Blu-Ray-носителях.

Напомним, что Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после полутора лет борьбы с раком печени.