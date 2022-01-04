Каталог песен Дэвида Боуи продан за 250 млн долларов

Каталог охватывает шесть десятилетий и включает такие песни, как «Heroes», «Changes», «Space Oddity», «Fame», «Let's Dance», «Rebel Rebel», «Golden Years», «Ziggy Stardust», «All the Young Dudes», его фит 1981 года с Queen «Under Pressure» и сотни других.



David Bowie

Соглашение включает песни из 26 студийных альбомов Дэвида Боуи, выпущенных при его жизни, а также посмертный студийный альбом «Toy», который выходит в эту пятницу, включающий перезаписанные версии относительно малоизвестных песен, относящихся к началу его карьеры. Он также включает в себя два студийных альбома Tin Machine, а также треки, выпущенные в виде синглов из саундтреков и других проектов. Отметим, что сделка включает также альбомы Боуи с 2000 по 2016 год, которые изначально были выпущены на Sony Music.

«Мы безмерно гордимся тем, что мы стали хранителями одного из самых новаторских, влиятельных и устойчивых каталогов в истории музыки. Это не только необычные песни, но и вехи, навсегда изменившие ход современной музыки. Видение и творческий гений Боуи побудили его выйти за рамки, как в лирическом, так и в музыкальном плане — писать песни, которые бросали вызов условностям и стали частью канона мировой культуры. Его творчество включало и массовые поп-хиты, и экспериментальные вещи, которые вдохновляли миллионы поклонников и бесчисленное количество новаторов не только в музыке, но и в самых разных областях искусства», - прокомментировал сопредседатель и генеральный директор Warner Music Гай Мут.