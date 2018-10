Cнимки Дэвида Боуи покажут в Петербурге

Как сообщили ТАСС организаторы, в рамках экспозиции, которая откроется 27 октября, также покажут видеодневник их путешествия в транссибирском экспрессе в Москву.

"Фильм Боуи и Маккормака Long Way Home [Долгая дорога домой] - дневник их поездки в транссибирском экспрессе в Москву. Боуи использовал 16-миллиметровую кинокамеру, а Маккормак фотографировал. Получились путевые заметки странствующих музыкантов: и, если Боуи преимущественно снимал русских, то Маккормак, в основном, фотографировал Боуи", - рассказали устроители.



Дэвид Боуи

Отмечается, что в течение трех лет - с 1973 по 1976 год - Маккормак, он же Уоррен Пис, сопровождал Боуи в турах как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. За это время он принял участие в записи шести альбомов музыканта, первым из которых был Alladin Sane, а последним - Station to Station. Он также выступил соавтором в композициях David Bowie. Rock"n"Roll With Me с альбома Diamond Dogs и Turn Blue с альбома Игги Попа Lust for Life.

Наряду с выставкой фотографий и кинопоказами, на острове Новая Голландия будет работать тематическая параллельная программа. Так, в конце октября и на протяжении ноября будут проходить дискуссии о творчестве культового британского исполнителя с участием Маккормака, режиссера Фрэнсиса Уэйтли, кинокритика Марии Кувшиновой и других.

Кроме того, 15 декабря состоится встреча с переводчиком Дмитрием Симановским, который расскажет о книге Саймона Кричли "Боуи". Выставка будет доступна для посетителей до 16 декабря включительно.

Дэвид Боуи - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе престижной премии Grammy. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39 место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23 в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Музыкант скончался 10 января того же года на 70 году жизни.