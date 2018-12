Выставка редких фотографий Bowie откроется в Москве

В экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов, включая фотографии совместного выступления Боуи и Шер на телевизионной программе «Шоу Шер» и сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю», благодаря которому за Боуи окончательно закрепился образ странного существа, пришельца, временно оказавшегося на нашей планете.



Дэвид Боуи

Основу выставки составили портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе. Кадры из этой съемки впоследствии были использованы Боуи для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed, а также попали на обложки таких журналов, как People и Rolling Stone. Боуи и Шапиро тогда встретились впервые. В творческом багаже Стива Шапиро уже были портреты Мартина Лютера Кинга, Жаклин Кеннеди Онассис, Мухаммеда Али, Энди Уорхола, Мартина Скорсезе и Вуди Аллена, публикации в Life, Time, Sports Illustrated, Newsweek и Vanity Fair, работа официальным фотографом кинокомпании Paramount Pictures и съемки культовых фильмов «Крестный отец» и «Полуночный ковбой». Боуи на тот момент уже был звездой: песня Space Oddity подняла его в пятерку британского хит-парада, а альбом Aladdin Sane стал номером один в Великобритании. Он шокировал публику экспериментами в музыке и стиле и приводил фанатов в экстаз, появляясь на концертах в образах «марсианина» Зигги Стардаста и «безумного парня» Аладдина Сейна.

Гений перевоплощений, во время съемок Дэвид сменил множество «персонажей», придуманных им буквально на ходу. «В тот день Боуи, казалось, искал образы и идеи, чтобы понять, что из этого он мог бы использовать в своих будущих проектах», - вспоминает Шапиро. Так, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем музыкальном клипе Lazarus, был придуман именно во время фотосессии 1974 года. Тогда Дэвид сам белой краской разрисовал простой синий костюм, взятый на время у ассистента Шапиро, диагональными полосами.

Кроме постановочных портретов, на которых Боуи предстает в образе того или иного персонажа, Стиву Шапиро удалось сделать и более интимные снимки «хамелеона рок-музыки», поймать моменты задумчивости и погруженности в себя.

Выставка откроется 11 января продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекциями о его участии в киносъёмках, особенностях его сценических образов и их влиянии на моду и другими мероприятиями.