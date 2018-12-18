Выставка редких фотографий Bowie откроется в Москве

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В Центре фотографии им. братьев Люмьер откроется выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю», посвященная культовому музыканту.

В экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов, включая фотографии совместного выступления Боуи и Шер на телевизионной программе «Шоу Шер» и сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю», благодаря которому за Боуи окончательно закрепился образ странного существа, пришельца, временно оказавшегося на нашей планете.

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи

Основу выставки составили портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе. Кадры из этой съемки впоследствии были использованы Боуи для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed, а также попали на обложки таких журналов, как People и Rolling Stone. Боуи и Шапиро тогда встретились впервые. В творческом багаже Стива Шапиро уже были портреты Мартина Лютера Кинга, Жаклин Кеннеди Онассис, Мухаммеда Али, Энди Уорхола, Мартина Скорсезе и Вуди Аллена, публикации в Life, Time, Sports Illustrated, Newsweek и Vanity Fair, работа официальным фотографом кинокомпании Paramount Pictures и съемки культовых фильмов «Крестный отец» и «Полуночный ковбой». Боуи на тот момент уже был звездой: песня Space Oddity подняла его в пятерку британского хит-парада, а альбом Aladdin Sane стал номером один в Великобритании. Он шокировал публику экспериментами в музыке и стиле и приводил фанатов в экстаз, появляясь на концертах в образах «марсианина» Зигги Стардаста и «безумного парня» Аладдина Сейна.

Гений перевоплощений, во время съемок Дэвид сменил множество «персонажей», придуманных им буквально на ходу. «В тот день Боуи, казалось, искал образы и идеи, чтобы понять, что из этого он мог бы использовать в своих будущих проектах», - вспоминает Шапиро. Так, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем музыкальном клипе Lazarus, был придуман именно во время фотосессии 1974 года. Тогда Дэвид сам белой краской разрисовал простой синий костюм, взятый на время у ассистента Шапиро, диагональными полосами.

Кроме постановочных портретов, на которых Боуи предстает в образе того или иного персонажа, Стиву Шапиро удалось сделать и более интимные снимки «хамелеона рок-музыки», поймать моменты задумчивости и погруженности в себя.

Выставка откроется 11 января продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекциями о его участии в киносъёмках, особенностях его сценических образов и их влиянии на моду и другими мероприятиями.

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