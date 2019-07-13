Выпущена кукла Барби в образе Зигги Стардаста Дэвида Боуи

Как сообщает Variety, юбилейная Барби похожа на Зигги Стардаста, вымышленного певцом персонажа, его альтер-эго 70-х годов.

Производитель заранее пояснил, что кукла предназначена не для детей, а для взрослых коллекционеров, предотвращая жалобы родителей, что их дети не понимают, "с девочкой они играют или с мальчиком".

У Барби "гламурный" андрогинный вид, как у Боуи в образе Зигги, но все равно она больше похожа на девушку. Компания-производитель решила пренебречь тем фактом, что этот образ возник на несколько лет позже Space Oddity, объяснив свое решение там, что он более узнаваем, чем Майор Том, который появился в композиции.