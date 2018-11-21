Выставка Дэвида Боуи станет мобильным приложением

Приложение позволит поклонникам музыканта ознакомиться с сотнями костюмов, видео, рукописных текстов. В приложении будут представлены предметы, не представленные в оригинальной выставке. Пользователи смогут рассмотреть каждый объект, развернув их на 360-градусов.



Дэвид Боуи

Мобильное приложение дополненной реальности разрабатывается нью-йоркской студией Planeta в сотрудничестве с Архивом Дэвида Боуи и Sony Music Entertainment. Скачать его можно с 8 января 2019 года — день, когда Дэвиду могло бы исполниться 72 года, пишет Rock FM.

Выставка дебютировала в лондонском музее V&A в 2013 году. Она путешествовала по всему миру в последние пять лет, сделав последнюю остановку в Бруклинском музее в Нью-Йорке.