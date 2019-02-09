На выставке Боуи произошла потасовка между поклонницами

На первой в Москве выставке работ американского фотографа Стива Шапиро в Центре фотографии им. братьев Люмьер две поклонницы творчества культового британского рок-музыканта Дэвида Боуи не поделили его фотографию. В результате конфликта одна из посетительниц облила другую краской – стычка произошла на глазах у многочисленных посетителей.



Фото: Егор Николаев

Виновницы произошедшего поспешили высказаться по поводу инцидента на своих страницах в Instagram. Зачинщицей скандала оказалась художница Марта Тиш, которая в своем видеообращении утверждает, что «девушка в белом костюме» мешала ей наслаждаться экспозицией, развернув рядом с фотографиями Дэвида Боуи персональную фото- и видеосъемку. На просьбу дать возможность запечатлеть фото своего кумира, Марта получила грубый отказ: «Не видите, у нас тут съемки!». Недолго думая, художница достала краски из своей сумки и облила ими позирующую девушку, сопровождая свои действия словами: «Я сделаю твою съемку еще ярче!».

Инцидент привлек внимание других посетителей: кто-то принялся разнимать девушек, кто-то снимал потасовку на свой мобильный телефон. Марта Тиш, облив красками с головы до ног девушку в белом костюме, засунула свой билет в карман оппонентки и поспешно удалилась.

Администратор выставки предложил пострадавшей вызвать полицию, но из-за испуга, та не могла произнести и слова. Чтобы не привлекать своим разукрашенным видом внимание, девушка укуталась в шарф и поспешила уехать на такси домой.

Пострадавшей оказалась модель и певица с псевдонимом CherNika. В этот же вечер она поделилась со своими подписчиками в Instagram произошедшим, продемонстрировав испорченные краской волосы.

По словам артистки, на выставке редких кадров Дэвида Боуи она проводила фотосъемку для одного из глянцевых журналов в знаменитом образе рок-музыканта «Измождённый белый герцог» (The Thin White Duke), однако процессу съемок мешала другая посетительница, всячески стараясь влезть в кадр. В своем видеообращении CherNika пообещала найти обидчицу и наказать ее. «Я это так не оставлю!», - пригрозила «разноцветная» блондинка.

К счастью, во время скандала с обливанием краски ни один экспонат выставки не пострадал.