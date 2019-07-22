У David Bowie появился новый «космический» клип

"В клип вошли ранее не публиковавшиеся кадры с концерта Дэвида Боуи по случаю его 50-летия на арене Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк) в 1997 году", - говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.

В видео также содержатся снимки, сделанные хореографом Эдуардом Локом для тура Sound+Vision в 1990 году. Эти фотографии изначально проецировались на задник сцены во время исполнения Space Oddity.



David Bowie

Также клип приурочен к 50-летию посадки на Луну первого пилотируемого лунохода "Апполон-11". Его премьера состоялась на мероприятии НАСА в Вашингтоне.