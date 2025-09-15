Центр Дэвида Боуи открылся в Лондоне

Все известные образы культового музыканта Дэвида Боуи — Зигги Стардаст, Аладдин Сейн, Изможденный Белый Герцог и Человек, который продал мир — теперь живут под одной крышей.



David Bowie

Работа по созданию этого масштабного проекта велась на протяжении семи лет. За это время в архивах было собрано 90 тысяч экспонатов. Там хранятся костюмы Боуи, а также его музыкальные инструменты, в частности — 12-струнная акустическая гитара Harptone Jumbo, снятая в клипе на песню Space Oddity.

Дэвид Боуи проявил себя не только как музыкант, но и как художник. В Центре можно увидеть его эскизы и картины, созданные его рукой. Кроме того, за стекло помещены произведения искусства, подаренные поклонниками, а также личные вещи Дэвида Боуи. Например, ключ от квартиры, в которой он проживал в конце 1970-х годов в Берлине вместе с американским рокером Игги Попом.

Куратор Харриет Рид сообщила, что работа по наполнению Центра ведется до сих пор. Незадолго до открытия были обнаружены черновики Дэвида Боуи по созданию мюзикла под черновым названием «Зритель» (The Spectator). Музыкант вдохновлялся творчеством английских художников начала XVIII века, от Уильяма Хогарта до Джошуа Рейнольдса. Мюзикл не был завершен в связи со смертью Дэвида Боуи в 2016 году.

«Мы никогда не разгадаем Боуи, он всегда будет для нас загадкой», — приводит слова Рид NPR.