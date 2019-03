Демозапись песни Боуи Starman продали за $67 200

Демозапись Дэвида Боуи (1947-2016) Starman, созданная им в 1971 году совместно с гитаристом группы The Spiders from Mars Майклом Ронсоном продана на торгах аукционного дома Omega Auctions в городе Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд за £51 тыс. ($67,2 тыс.). Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.



David Bowie

Звукозапись пролежала на чердаке дома друга Ронсона Кевина Хатчинсона около 50 лет, прежде чем стать одним из лотов аукциона. Ее предварительная стоимость оценивалась в £10 тыс. ($13 тыс.). Starman была выпущена в апреле 1972 года и включена в альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. На записи можно услышать, как Боуи говорит Ронсону, что не закончил петь, когда тот хотел остановиться.

Как заявил представитель Omega Auctions Дэн Хэмпсон, "можно с уверенностью сказать, что эта магнитная лента содержит очень раннюю и, возможно, первую в истории демоверсию Starman". Он подчеркнул, что хотя существует много легенд вокруг написания данной композиции, "она помогает понять творчество истинного гения".