Осквернивший памятник Дэвиду Боуи британец задержан

Британская полиция задержала 29-летнего мужчину по подозрению в осквернении памятника Дэвиду Боуи, который был установлен в марте 2018 года в Эйлсбери.РокНовостиПеред памятником появилась надпись «Сначала накормите бездомных»,. Сам памятник также был измазан синей краской. Бронзовая скульптура получила название «Земной посланник». Она показывает разные сценические образы Дэвида Боуи. Средства были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании. Быстрый поиск: David Bowie Добавить комментарий
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