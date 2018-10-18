Осквернивший памятник Дэвиду Боуи британец задержан

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Бронзовая скульптура под названием "Земной посланник" была установлена в самом центре города, с которым связана творческая карьера Боуи. В Эйлсбери в 1971 году здесь он представил свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 году - пятый The...