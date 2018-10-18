Осквернивший памятник Дэвиду Боуи британец задержан

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Британская полиция задержала 29-летнего мужчину по подозрению в осквернении памятника Дэвиду Боуи, который был установлен в марте 2018 года в Эйлсбери.

Перед памятником появилась надпись «Сначала накормите бездомных»,. Сам памятник также был измазан синей краской.

«Земной посланник»

Бронзовая скульптура получила название «Земной посланник». Она показывает разные сценические образы Дэвида Боуи. Средства были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании.

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