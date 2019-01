Выставка, посвященная David Bowie, открылась в Москве

В нем принял участие друг певца Джордж Андервуд, передает корреспондент ТАСС.

"У нас открытие 2019 года, на мой взгляд, совершенно сумасшедшим проектом, который объединяет двух великих людей. Дэвид Боуи для большинства из нас человек-легенда. А все работы, что выставлены, принадлежат камере Стива Шапиро, - отметила директор фотогалереи Наталья Григорьева-Литвинская. - Идея с выставкой превратилась в фестиваль. Это не просто выставка, это серьезный проект, который наш город, нашу страну подвинет к Дэвиду Боуи чуть-чуть ближе".

По словам куратора выставки Натальи Герасиной, в экспозицию вошли портреты Боуи с частной фотосессии, проведенной Шапиро в 1974 году в Лос-Анджелесе и длившейся 12 часов.

"На фотосессии Боуи перебрал множество костюмов, образов. Надо сказать, к тому году он уже отказывается от образа Зигги Стардаста [самого известного образа певца], и весь этот креативный 12-часовой процесс, съемка - поиск новых образов", - подчеркнула она.

Артист использовал эти кадры для оформления альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed. Снимки также появились на обложках журналов People и Rolling Stone. Посетители смогут увидеть редкие снимки 1970-х годов, на которых запечатлено совместное выступление Боуи и Шер на телевизионной программе Cher Show, а также сцены съемок фильма "Человек, который упал на Землю" Николаса Роуга.



Дэвид Боуи

Торжественное открытие выставки посетил один из друзей артиста художник Джордж Андервуд, который в юности повредил левый глаз Боуи так, что зрачок того перестал сужаться. Из-за травмы возникла иллюзия, что глаза Боуи - разного цвета. Андервуд разрабатывал дизайн для обложек альбомов Боуи Space Oddity (1969), Hunky Dory (1971) и The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) и ездил с ним в тур Зигги Стардаста (1972).

"Стив Шапиро сделал, конечно, такие прекрасные фотографии на которых Дэвид выглядит превосходно. В общем-то, Дэвид всегда выглядел превосходно", - считает художник.

Для публики выставка будет открыта с 11 января по 31 марта 2019 года. В дополнение к ней состоятся кинопоказы о жизни и творчестве Боуи, лекции о его кинематографическом опыте, особенностях его сценических образов и их влиянии на моду, концерты и другие мероприятия.