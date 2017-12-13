Конфликт Morrissey с немецкими СМИ получил продолжение

Противостояние артиста с газетой Der Spiegel началось после публикации интервью Моррисси, в котором он неоднозначно высказался об американском лидере, а также о ситуации с сексуальными домогательствами.
В частности, исполнитель якобы сказал, что был бы готов «убить» Трампа, если бы ему предоставилась такая возможность. Из текста также следовало, что Моррисси считает, что Спейси атакуют без необходимости.
Затем музыкант заявил в соцсетях, что издание неверно его процитировало и неправильно отразило его точку зрения.
После этого Der Spiegel опубликовала, по ее утверждению, полную аудиозапись беседы с Моррисси, чтобы доказать свою правоту.
Новых комментариев со стороны артиста пока не поступало, сообщает Газета.ru со ссылкой на Independent.
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