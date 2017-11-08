В Москве показали фильм о Morrissey

В 1982 году безработный Стивен Патрик Моррисси вместе с Джонни Махером основал группу The Smiths. Первый был вокалистом, второй — играл на гитаре.

Но режиссер Марк Гилл снял фильм о том, что было с Моррисси до. В Манчестере на рубеже 70-80-х годов будущий голос великих английских меланхоликов занимался тем же, чем и каждый второй обычный британский юноша. Моррисси маялся на нелюбимой работе, переживал внезапное расставание родителей, встречался с девушками и только начинал осмысливать собственные творческие планы.