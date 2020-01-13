Моррисси показал первую песню из будущего альбома

Фанат залез на сцену во время исполнения песни Every Day Is Like Sunday и прорвался к музыканту через охрану, крепко обнял его и оттолкнул от микрофона. Мужчину схватили при помощи удушающего приема, а Моррисси увели со сцены, пишет Lenta.ru.

