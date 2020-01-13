Моррисси показал первую песню из будущего альбома

Моррисси объявил дату выхода нового альбома «I Am Not a Dog on a Chain» и выпустил первый сингл – песню «Bobby, Don't You Think They Know?», записанный совместно с Тельмой Хьюстон (слушать сингл). РокНовостиПластинка, продюсером которой выступил Джо Чиккарелли, будет выпущена лейблом BMG 20 марта 2020 года и станет тринадцатой в дискографии артиста, пишет Intermedia. После выпуска альбома Моррисси намерен дать несколько концертов в Нью-Йорке, а также посетить Россию. Точные даты концертов пока не называются. MorrisseyБыстрый поиск: Morrissey Добавить комментарий
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