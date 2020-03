Моррисси выпустил правдивый альбом

Экс-фронтмен Smiths выпустил его на лейбле BMG, продюсером выступил Джо Чиккарелли. В альбом вошло 13 треков, включая уже известные синглы «Bobby, Don’t You Think They Know?», «Knockabout World» и «Love Is on Its Way Out».

— Лучшее, на что я способен… Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой… Слишком правдиво, чтобы его назвали хорошим… — сказал Моррисси.



Morrissey

В рамках промо-тура Моррисси собирался заехать в Россию, но точные даты все еще не объявлены. Ближайшие концерты артиста — в США и Израиле — запланированы на мая 2020 года.