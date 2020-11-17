BMG отказался от Моррисси

Еще в марте этого года BMG выпустили последний альбом экс-солиста The Smiths «I Am Not A Dog On A Chain». С тех пор звукозаписывающий лейбл изменил свою позицию в отношении работы со скандальным певцом и автором песен, предположительно из-за нового руководителя BMG, который был привлечен к работе в последние месяцы.



Morrissey

«Вместо этого новый руководитель BMG объявил о новых планах по «разнообразию» в списке исполнителей BMG, и все запланированные релизы / переиздания BMG Morrissey были отменены», - говорится в сообщении на веб-сайте Моррисси.

Моррисси сделал краткое заявление, в котором обвиняет BMG в пренебрежении музыкальными навыками в пользу внешнего вида.

«Эта новость полностью соответствует безжалостному гальваническому ужасу 2020 года. Было бы безумием ожидать чего-то положительного. Мои три альбома с BMG были лучшими в моей карьере, и я стою за них до самой смерти. Их запись стала поворотным периодом в моей жизни, и я благодарю предыдущую команду BMG и всех, кто причастен к этому. Для меня по-прежнему важно делать музыку по-своему, и я не хотел бы работать на лейбле, который столь конкретно диктует, как должны вести себя их артисты, особенно когда слово «талант» никогда не упоминается».

Претензии лейбла к артисту могут быть связаны с поддержкой артистом ультраправой антимусульманской партии «За Британию». Со значком этой партии артист приходил на вечерние телешоу, и писал посты в их поддержку:

«Пожалуйста, дайте им шанс. Слушай их. Не поддавайтесь влиянию тирании МСМ, которые скажут вам, что For Britain - расисты или фашисты - пожалуйста, поверьте мне, они прямо противоположны!!! Пожалуйста, не закрывайте свой разум».

Однако официально позиция BMG в отношении разрыва с Моррисси не озвучена.

Это не первый раз, когда Моррисси покидает звукозаписывающий лейбл. Еще в 2014 году Capitol / Harvest расстался с артистом после нескольких резких заявлений артиста.

Моррисси объявил, что снова ищет новый лейбл, готовый выпускать его музыку.