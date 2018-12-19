Глюк’oZa выпрыгнула из окна ради «Фэн-шуя»

««Фэн-шуй» - песня-настроение, - говорит Наталья, - она является продолжением моей предыдущей композиции «Жу-жу», которую мы сделали совместно с группой «Ленинград». Песня была очень дерзкая, конкретная, но, признаюсь честно, настроение мое с тех пор не изменилось, и я решила продолжить тему».

«Это наша первая совместная работа, – говорит режиссер клипа Тану Муиньо, работавшая ранее с группой «Время и стекло», Монатиком и другими известными артистами, - обычно мне достаточно взглянуть на человека один раз, чтобы понять, сложится у нас совместная работа или нет. Так вот, едва увидев Наташу, я поняла, что все будет супер».

Клип снимали два дня, работая по 20 часов. Снимаясь в этом видео, Наталья продемонстрировала новые грани своего актерского таланта. В клипе Глюк’oZa играет девушку, которая обиделась на своего бойфренда за его многочисленные измены и разрабатывает план мести. Она мастерски перевоплощается, меняя образы. Она – вампир Дракула в женском обличье, пьющий кровь прямо из жестяной банки, она – холодная гордая Круэлла де Виль, ведущая на поводках трех вышколенных далматинцев. Работа стилистов – на высоте: в одном из образов певица оказалась настолько не похожа сама на себя, что ее не узнал даже собственный муж. «Саша, взглянув на экран, очень удивился и спросил: «Это ты, что ли?!». Я действительно там оригинально выгляжу».

К работе над клипом «Фэн-шуй» Глюк’oZa готовилась очень серьезно, впервые в жизни выехав на место съемок за две недели до их начала, чтобы пройти курс тренировок. По задумке режиссера в одном из кадров актрисе пришлось прыгать с балкона четвертого этажа. «Тяжелее всего дался Наташе и всей съемочной группе этот прыжок, - говорит режиссер клипа, - вернее, даже не сам прыжок, а то, в каких условиях он снимался. Все происходило в 5 утра, было темно, очень холодно, мы все устали уже к тому времени. Да еще и снег пошел. Но Наташа все сделала оперативно и легко. Мы все организовали так, чтобы не было никакой угрозы безопасности артистки. Она ловко управлялась со страховочным подвесом, и поняла главное правило – надо не бояться и тогда все получится».

Кроме этого, Наталье необходимо было освоить несколько непростых танцевальных па. «Если прыжок у Наташи получился довольно быстро, то с танцами нам пришлось поработать, - говорит режиссер, – но хореография в клипе действительно была непростая, артистке надо было двигаться как бы наоборот, к тому же осуществлять сложные поддержки, но она справилась»

«Мне кажется, что «Фэн-шуй» - одна из сильнейших видеоработ, в которых я принимала участие как актриса, - считает Глюк’oZa, - На первый взгляд это фэшн-клип, но в нем есть очень мощная психологическая история».