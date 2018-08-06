Концертный зал «Зарядье» получит рояли стоимостью 154 млн рублей

Информация о конкурсе на заказ инструментов опубликована на портале государственных закупок.

В пресс-службе концертного комплекса сообщили в понедельник, что конкурс выиграла американская компания Steinway & Sons.

"Недавно аукцион на поставку роялей для Московского концертного зала "Зарядье" выиграла одна из двух компаний - мировых лидеров в производстве инструментов для пианистов - Steinway & Sons", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора зала Ольги Жуковой, "не все залы Москвы имеют эти уникальные по звучанию и качеству инструменты, но все мечтают об этом".

Производитель инструментов подчеркивает свои особые отношения с музыкантами, присваивая им звание Steinway Artist. Сегодня его носят более 1,6 тыс. музыкантов, включая представителей российской фортепианной школы: Валерий Афанасьев, Владимир Ашкенази, Дмитрий Башкиров, Николай Петров, Евгений Кисин, Владимир Крайнев, Родион Щедрин, Григорий Соколов, Виктор Мержанов, Элисо Вирсаладзе и другие. "Еще один обладатель звания Steinway Artist - пианист Алексей Володин - одним из первых сможет оценить инструменты нового зала. 4 октября в рамках фестиваля "Музыка Рахманинова" Володин исполнит Второй концерт Рахманинова в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (дирижер - Александр Сладковский)", - отметили в пресс-службе зала "Зарядье".

Концертный зал "Зарядье" откроется в одноименном парке Москвы 8 сентября концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.