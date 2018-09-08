Открытие концертного зала «Зарядье» пройдет в прямом эфире

Над совершенством акустики в течение трех лет работали главные в мире специалисты в области дизайна звука. А сама концертная площадка оснащена новейшими технологиями, подобных которым в России еще не было.

Трансляция торжественного открытия Московского концертного зала "Зарядье" и концертов пройдет 8 и 9 сентября.

8 сентября первых зрителей ждет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также звезды мировой оперной сцены Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Daniil Trifonov.

Трансляции:

- Телеканал "Россия-Культура": 19.00

- Телеканал Россия 1: 00.50

- Телеканалы medici.tv, Mezzo Classic-Jazz TV: время дополнительно

- Медифасады Парк Зарядье: один из них встроен в стену здания зала «Зарядье» и находится напротив Малого амфитеатра, второй будет специально установлен на сцене парка напротив Большого амфитеатра.

9 сентября – Российский национальный оркестр, дирижер – Михаил Плетнев. Солисты: Красимира Стоянова, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков.

Трансляции

- Телеканал "Россия-Культура": 20.10

- Медиафасад напротив Малого амфитеатра.