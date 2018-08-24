Леонид Руденко, Артемий Шульгин и Алоэ Бэк записали сингл

Опубликовано пользователем

Российский ди-джей и композитор Леонид Руденко записал новый хит вместе с музыкантом Артемием Шульгиным и одним из самых известных американских соул-певцов Алоэ Блэком​.

Руденко - единственный музыкант из России, кому удалось оказаться во  всех европейских танцевальных чартах 2006-2007 годов. Его хит ​“Everybody”  занимал лидирующие позиции в ​UK Singles Chart​ и набрал более ​25  миллионов​ просмотров на YouTube. В 2014-ом году Леонид был ди-джеем на  церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи. 

Go For The Gold
Go For The Gold

Одна из самых известных песен Алоэ ​“Wake me up”​, записанная совместно  с Авичи, набрала более миллиарда просмотров в YouTube и стала хитом №1 в 22-х странах. Певец был также номинирован на Грэмми со своим  альбомом “Lift Your Spirit”. 

Артемий Шульгин, сын композитора и продюсера Александра Шульгина и певицы Валерии, его отчим известный продюсер Иосиф Пригожин, окончил Вебстерский университет в Женеве, получив степень бакалавра в области IT-технологий и финансов, после чего решил освоиться в музыкальном продакшне и поступил в Лондоне в музколледж Беркли (Berklee College of Music). В июле 2017 года Артемий Шульгин стал сотрудником звукозаписывающей компании в Монтре.

История трека ​“Go For The Gold”​ началась в Монтре (Швейцария), куда Леонид был приглашен Артемием Шульгиным, для работы над совместными проектами. Красивейшие  пейзажи и атмосфера Монтре Джаз фестиваля вдохновили Руденко на  создание “Go For The Gold”. Уже на начальном этапе качество звукового  материала говорило само за себя - треку нужен вокал мировой звезды.  Именно поэтому было решено отправить запрос в один из самых больших  звукозаписывающих лейблов индустрии ​Interscope​.

Леонид практически  мгновенно получил предложение о совместной работе над треком от Алоэ  Блэка. Несмотря на крайне редкое сотрудничество между американскими и отечественными звездами, Алоэ решил приехать в Монтре, чтобы  вместе с Леонидом завершить работу над хитом. Было решено выпустить трек на швейцарском лейбле ​The Hana Road​, в одноименной  студии которого он создавался и где, по совместительству, работает Артемий Шульгин.

Еще до релиза сингл ежедневно крутился на американском телеканале Fox Sports​, транслирующем чемпионат мира по футболу в России по всей  территории США, на который Руденко был приглашен в качестве  резидента ди-джея. Миллионы людей с нетерпением ждали официального  выхода песни, который состоялся в начале августа.

DJ Леонид Руденко @rudenkoofficial выпустил новый хит вместе с одним из самых известных американских соул-певцов, Алоэ Блэком @aloeblacc Трек Go For The Gold записали в швейцарской студии в Монтре, куда Леонида пригласил сын Валерии @valeriya и Иосифа Пригожина @prigozhin_iosif , Артемий Шульгин @artemynik , для работы над совместными проектами. Это первый большой проект Артемия в составе швейцарского лейбла @thehanaroad Уже в сентябре премьера трека пройдёт на радио, и совсем скоро начнутся съёмки клипа

“Go For The Gold” уже  занимает лидирующие позиции в мировых музыкальных чартах. Трек был  выбран в качестве главного музыкального сопровождения для сезона  Национальной Футбольной Лиги США в этом году. В данный момент идет  активная подготовка к съемкам клипа​. 