Леонид Руденко, Артемий Шульгин и Алоэ Бэк записали сингл

Руденко - единственный музыкант из России, кому удалось оказаться во всех европейских танцевальных чартах 2006-2007 годов. Его хит ​“Everybody” занимал лидирующие позиции в ​UK Singles Chart​ и набрал более ​25 миллионов​ просмотров на YouTube. В 2014-ом году Леонид был ди-джеем на церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи.



Go For The Gold

Одна из самых известных песен Алоэ ​“Wake me up”​, записанная совместно с Авичи, набрала более миллиарда просмотров в YouTube и стала хитом №1 в 22-х странах. Певец был также номинирован на Грэмми со своим альбомом “Lift Your Spirit”.

Артемий Шульгин, сын композитора и продюсера Александра Шульгина и певицы Валерии, его отчим известный продюсер Иосиф Пригожин, окончил Вебстерский университет в Женеве, получив степень бакалавра в области IT-технологий и финансов, после чего решил освоиться в музыкальном продакшне и поступил в Лондоне в музколледж Беркли (Berklee College of Music). В июле 2017 года Артемий Шульгин стал сотрудником звукозаписывающей компании в Монтре.

История трека ​“Go For The Gold”​ началась в Монтре (Швейцария), куда Леонид был приглашен Артемием Шульгиным, для работы над совместными проектами. Красивейшие пейзажи и атмосфера Монтре Джаз фестиваля вдохновили Руденко на создание “Go For The Gold”. Уже на начальном этапе качество звукового материала говорило само за себя - треку нужен вокал мировой звезды. Именно поэтому было решено отправить запрос в один из самых больших звукозаписывающих лейблов индустрии ​Interscope​.

Леонид практически мгновенно получил предложение о совместной работе над треком от Алоэ Блэка. Несмотря на крайне редкое сотрудничество между американскими и отечественными звездами, Алоэ решил приехать в Монтре, чтобы вместе с Леонидом завершить работу над хитом. Было решено выпустить трек на швейцарском лейбле ​The Hana Road​, в одноименной студии которого он создавался и где, по совместительству, работает Артемий Шульгин.

Еще до релиза сингл ежедневно крутился на американском телеканале Fox Sports​, транслирующем чемпионат мира по футболу в России по всей территории США, на который Руденко был приглашен в качестве резидента ди-джея. Миллионы людей с нетерпением ждали официального выхода песни, который состоялся в начале августа.

“Go For The Gold” уже занимает лидирующие позиции в мировых музыкальных чартах. Трек был выбран в качестве главного музыкального сопровождения для сезона Национальной Футбольной Лиги США в этом году. В данный момент идет активная подготовка к съемкам клипа​.