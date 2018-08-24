Леонид Руденко, Артемий Шульгин и Алоэ Бэк записали сингл

Руденко - единственный музыкант из России, кому удалось оказаться во всех европейских танцевальных чартах 2006-2007 годов. Его хит “Everybody” занимал лидирующие позиции в UK Singles Chart и набрал более 25 миллионов просмотров на YouTube. В 2014-ом году Леонид был ди-джеем на церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи.
Одна из самых известных песен Алоэ “Wake me up”, записанная совместно с Авичи, набрала более миллиарда просмотров в YouTube и стала хитом №1 в 22-х странах. Певец был также номинирован на Грэмми со своим альбомом “Lift Your Spirit”.
Артемий Шульгин, сын композитора и продюсера Александра Шульгина и певицы Валерии, его отчим известный продюсер Иосиф Пригожин, окончил Вебстерский университет в Женеве, получив степень бакалавра в области IT-технологий и финансов, после чего решил освоиться в музыкальном продакшне и поступил в Лондоне в музколледж Беркли (Berklee College of Music). В июле 2017 года Артемий Шульгин стал сотрудником звукозаписывающей компании в Монтре.
История трека “Go For The Gold” началась в Монтре (Швейцария), куда Леонид был приглашен Артемием Шульгиным, для работы над совместными проектами. Красивейшие пейзажи и атмосфера Монтре Джаз фестиваля вдохновили Руденко на создание “Go For The Gold”. Уже на начальном этапе качество звукового материала говорило само за себя - треку нужен вокал мировой звезды. Именно поэтому было решено отправить запрос в один из самых больших звукозаписывающих лейблов индустрии Interscope.
Леонид практически мгновенно получил предложение о совместной работе над треком от Алоэ Блэка. Несмотря на крайне редкое сотрудничество между американскими и отечественными звездами, Алоэ решил приехать в Монтре, чтобы вместе с Леонидом завершить работу над хитом. Было решено выпустить трек на швейцарском лейбле The Hana Road, в одноименной студии которого он создавался и где, по совместительству, работает Артемий Шульгин.
Еще до релиза сингл ежедневно крутился на американском телеканале Fox Sports, транслирующем чемпионат мира по футболу в России по всей территории США, на который Руденко был приглашен в качестве резидента ди-джея. Миллионы людей с нетерпением ждали официального выхода песни, который состоялся в начале августа.
DJ Леонид Руденко @rudenkoofficial выпустил новый хит вместе с одним из самых известных американских соул-певцов, Алоэ Блэком @aloeblacc Трек Go For The Gold записали в швейцарской студии в Монтре, куда Леонида пригласил сын Валерии @valeriya и Иосифа Пригожина @prigozhin_iosif , Артемий Шульгин @artemynik , для работы над совместными проектами. Это первый большой проект Артемия в составе швейцарского лейбла @thehanaroad Уже в сентябре премьера трека пройдёт на радио, и совсем скоро начнутся съёмки клипа
“Go For The Gold” уже занимает лидирующие позиции в мировых музыкальных чартах. Трек был выбран в качестве главного музыкального сопровождения для сезона Национальной Футбольной Лиги США в этом году. В данный момент идет активная подготовка к съемкам клипа.
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