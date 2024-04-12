Люся Чеботина нашла себе «Командира»

Трек выдержан в футуристическом попе с отсылками к саунду 90-х. Люся Чеботина поет о страстной любви: «Куда ты, туда я, теперь ты мой командир».

В клипе Чеботина предстает сначала в облегающем наряде, а затем неожиданно облачается в военную черную форму, напоминающую обмундирование СС.



Люся Чеботина

«Клип будет полностью танцевальным. Его концепцию я придумывала вместе с нашим хореографом-постановщиком Никитой Мусатовым. Он заново учил меня делать сложные танцевальные движения, потому что в детстве я занималась классическим балетом, а современные танцы даются мне непросто», - рассказывала перед премьерой клипа Люся Чеботина.