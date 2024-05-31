Люся Чеботина спела «За бывшего», а бывший ЮрКисс простился со сценой

Песня Люси Чеботиной рассказывает о цивилизованном расставании некоего парня и знающей себе цену девушки.

«Я поднимаю тост за своего бывшего! Какие обиды? Мы же взрослые люди. Хочу пожелать всего наилучшего. Но лучше меня в твоей жизни не будет!» - поет Люся Чеботина.



Люся Чеботина

С 2022 года Люся Чеботина встречалась с певцом ЮрКиссом (Юрий Киселев). Недавно он признался, что они расстались. И в этот же день выпустил альбом «Иду за мечтой». В альбом вошли 8 песен - «Не проси», «Зачем», «Бомбей», «У меня есть все» и др. Композицию «Я не перестану верить в любовь» артист исполнил с певицей Mia Boyka.

Интересно, что альбом выпущен под настоящим именем - Юрий Киселев. ЮрКисс объявил о своем уходе со сцены в декабре 2023-го года. Перед тем, как окончательно попрощаться со своими поклонниками, артист пообещал представить им свой «первый и последний альбом».