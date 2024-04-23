Александр Круг рассказал о грузе ответственности из-за славы отца и нападках хейтеров

Александр Круг, младший сын легендарного шансонье Михаила Круга, стал гостем драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Многие отмечают, что он очень похож на знаменитого родителя. Александр с детства занимается музыкой, взял себе псевдоним отца, а сейчас участвует в «Новой Фабрике звезд».

Слава родителей не всегда помогает в карьере и жизни, признался Александр ведущим шоу «Поехали» Денису Курочкину и Ивану Броневому. За ошибками детей знаменитостей публика следит особенно внимательно, Саше с детства пришлось справляться с грузом ответственности из-за повышенных ожиданий окружающих.

«Я с детства не хотел выходить на сцену, потому что понимал, что от меня будут ждать чего-то на уровне моего отца. Потом я, наверное, просто подумал: «Надо идти действовать». И я поменял фамилию в паспорте на Круг, чтобы полностью соответствовать ожиданиям. Где-то это помогает, где-то нет. В большинстве случаев, кстати, не помогает, слишком много внимания негативного. Но со временем люди как-то пристраиваются ко мне, к моему творчеству, и им даже это нравится», – говорит Саша.



Слава родителей не всегда помогает, признался Саша Круг

21-летний исполнитель вспомнил, как несколько лет назад на него обрушилась волна хейта. В Сети писали, что он ничего из себя не представляет, пробился благодаря родителям. С этим Саше удалось справиться, сейчас он вспоминает это как «веселое время».

«Потом подходит ко мне за кулисами этот же человек и говорит: «Я о тебе плохо думал, плохо писал, прости, пожалуйста. Мне очень нравится», – рассказал он.

Когда Александр оказался на «Новой Фабрике звезд», не всем сразу же стало понятно, что он сын того самого Михаила Круга. Поначалу многие думали, что у него просто созвучная фамилия.

«Меня, кстати, завлекли в проект тем, что сказали: «Приходи на кастинг, Лео тоже будет». Мы с ним очень хорошо дружим и даже спели дуэтом в «Шоу Воли». Лео Канделаки поет немного в другом направлении, но ведь можно сделать рок-шансон», – заявил Саша Круг.

Лео уже покинул телепроект, отдав свои голоса другому участнику «Фабрики звезд», Никите Уфимцеву. Саша остался и на недавнем отчетном концерте получил высокую оценку жюри за свою авторскую песню. Оказалось, он не только исполняет хиты Михаила Круга, но и пишет свои.

«Песня называется «Отец». Я написал ее в сентябре, ночью. Мне было очень плохо, и строчки сами родились. Я не хотел про него писать, но получилась песня про отца», – признался Саша.



Александр Круг спел песню об отце в радиоэфире

Получилась очень личная пронзительная история, которой молодой исполнитель поделился со слушателями «Авторадио». Песня «Отец» прозвучала в эфире популярной радиостанции на всю страну.

«Чего я жду от «Фабрики»? Хочется набраться опыта в общении с продюсерами, с творческими людьми, услышать мнение профессионалов разных жанров. На концертах мы встречаемся с разными звездами. Многих я раньше не видел, в основном общался с шансонье», – поделился Саша своими ожиданиями от участия в телепроекте.