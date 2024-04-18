Nat и Батишта спели дуэт «Без сожаления»

Настя признается, что очень хотела поработать с Батиштой, но нервничала, не зная, согласится ли он.

«Отправила Кирюхе и сильно переживала, мне казалось, что песня не очень хорошая. А он еще и не ответил сразу. Когда Батишта перезвонил и сказал: «Все здорово, мне нравится, давай делать», - радости не было предела! Работа шла невероятно легко, как будто мы миллиард лет работали вместе. Хотя это не так. Плюс Юрий Нагаев, саундпродюсер, который занимался музыкальной частью трека и у кого в студии мы записывались, сделал все на высшем уровне».

Батишта также рассказал свои впечатления от работы.

«Настя прислала мне этот трек, и я сразу понял, у него большое будущее. «Без сожаления» покорила меня своей искренностью, мелодикой, запоминающимся припевом, здесь есть все составляющие классной песни. Все у нас получилось достаточно быстро, буквально за несколько дней. Видео к песне создал настоящий профессионал – режиссер Андрей Поварич. Сейчас вы наблюдаете, как и что происходит с этой композицией. И, мне кажется, результат - супер!»



Nat и Батишта

Андрей Поварич не только режиссирует самые разные проекты, но и является музыкантом и автором музыкального подкаста «Радиорэпер». Ему близко творчество ребят, поэтому он отлично вписался в команду. Созданная на съемках атмосфера раскрыла дуэт еще шире.

Несмотря на то, что Nat в музыкальном пространстве исчезала на два года, совсем скоро поклонники хип-хопа смогут прослушать ее новый альбом.