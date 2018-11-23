Nicki Minaj приехала на фестиваль, организованный мошенниками

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, рэперша должна была дать полуторачасовой концерт в Шанхае в рамках концерта Djakarta Warehouse Project China. Однако фестиваль с таким же названием в Индонезии обвинил организаторов в неавторизованном использовании бренда.



Ники Минаж

Пока стороны спорили, Ники Минаж прилетела в Шанхай, узнала подробности конфликта и отказалась от выступления непосредственно перед шоу. «Я вернусь к вам, к моим настоящим поклонникам, в Шанхай, в Китай. Я вас люблю. Попробуем еще раз с нормальными партнерами», — обратилась она к фанатам в соцсетях.