Ники Минаж выпустила сиквел дебютного альбома

В пятый студийный альбом рэперши (являющейся сиквелом ее дебютного альбома) вошли 22 трека: коллаборации с Дрейком, Future, J. Cole, Лил Узи Вертом и звездой госпела Ташей Коббс Леонард, а также сольные композиции, в том числе вышедшие ранее «Super Freaky Girl» и «Red Ruby Da Sleeze».

«Когда я оглядываюсь назад на большую часть своей музыки, я думаю: «О, Боже мой, где же в ней была я?» Итак, для этого альбома я вернулась к старому плану игры», - говорит Ники.



Nicki Minaj

Проект полон фирменных экстравагантных приёмов, к которым исполнительница неоднократно обращалась на протяжении всей своей дискографии. Она предстаёт перед слушателем в альтер-эго роковой женщины Queen Sleeze, а также сочетает развязные бэнгеры с чувственными работами, не стесняясь проявить свою уязвимость.

На данный момент все 22 трека с пластинки входят в топ-30 американского отделения iTunes.