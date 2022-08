The Pinkprint Tour Ники Минаж по Европе не анонсировал подобных сюрпризов, однако он произошел. В Стокгольме случилась встреча Перри и Минаж.



- Дело в том, что королева Кэти пришла на первый концерт ThePinkprintTOUR, и сделала его еще более особенным. Швеция дала мне больше жизни, чем я в жизни могла себе представить. Вот это да. Спасибо!", написала Ники в блоге.



Кэти Перри и Ники Минаж исполнили хит Girls Just Want To Have Fun.







- Леди должны держаться вместе и поддерживать