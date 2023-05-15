Ники Минаж в «Red Ruby Da Sleeze» показала отдых на родине

Компанию Ники Минаж в клипе составляет Брук Бэйли, звезда американского реалити-шоу Basketball Wives: LA. Съемки видео проходили в Тринидаде и Тобаго, родной стране Ники Минаж. Звезда приехала на родину не только ради работы: она также посетила местный традиционный карнавал. Помимо этого, Минаж приурочила выход клипа «Red Ruby Da Sleeze» к Международному дню матери, который отмечается во второе воскресенье мая – в 2023-м оно пришлось на 14 мая.

В тексте «Red Ruby Da Sleeze» Минаж говорит о своем «рэп-господстве» и размышляет о своем альтер-эго. Словосочетание «Red Ruby» означает «красно-рубиновый» – и в начале видео рэперша появляется перед камерой в наряде именно такого оттенка.



Nicki Minaj

Премьера сингла «Red Ruby Da Sleeze» состоялась в начале марта – он стал первой песней Ники Минаж, выпущенной в 2023 году.

Скорее всего, «Red Ruby Da Sleeze» появятся на новой пластинке Ники Минаж – однако сама исполнительница официально об этом еще не говорила, хотя и намекнула на то, что «Red Ruby Da Sleeze» войдет в альбом.