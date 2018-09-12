Владимира Кузьмина ограбили на 10 миллионов рублей

По информации СМИ, об инциденте рассказал рабочий, который находился в тот момент в доме певца. Как рассказал очевидец, преступники угрожали ему расправой, потом заставили его открыть сейф и похитили деньги, которые там лежали. Сумма составила около 11 миллионов рублей.



Владимир Кузьмин

После такого сообщения рабочего певец решил перепроверить информацию и попросил друга Александра Клопова посмотреть, все ли в порядке. Оказалось, что ограбление действительно было совершенно. Тогда знакомый Кузьмина обратился в полицию, пишет Starhit.