Владимира Кузьмина ограбили на 10 миллионов рублей

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Известный исполнитель Владимир Кузьмин проводил отпуск в США. Однако теперь ему придется экстренно возвращаться в Россию. Дом певца, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья, накануне был ограблен.

По информации СМИ, об инциденте рассказал рабочий, который находился в тот момент в доме певца. Как рассказал очевидец, преступники угрожали ему расправой, потом заставили его открыть сейф и похитили деньги, которые там лежали. Сумма составила около 11 миллионов рублей.

Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин

После такого сообщения рабочего певец решил перепроверить информацию и попросил друга Александра Клопова посмотреть, все ли в порядке. Оказалось, что ограбление действительно было совершенно. Тогда знакомый Кузьмина обратился в полицию, пишет Starhit.

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