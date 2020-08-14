Владимир Кузьмин устал от тех, кто хочет его «снять»

В альбом вошли 12 треков, спродюсированные самим Владимиром Кузьминым, а также Александром Клоповым и Юрием Николаевым. Музыка и слова всех песен - Владимир Кузьмин.

Под привычный гитарный рок 80-х 65-летний Владимир Кузьмин поет о том, как в клубах его все время хотят «снять», а он «устало» отказывается, при этом он «не стал ничуть мудрей».



Владимир Кузьмин

Работа над релизом проходила на студиях Flight и Propeller Sound. Обложку релиза украшает фотография Владимира Кузьмина, сделанная Ириной Воителевой.

«В коротких названиях часто не ставят знаки препинания, дабы не отвлекать от мысли. В самолётах на предупреждающих, например, табличках запятых нет», - объяснил отсутствие запятой в названии альбома сам Владимир Кузьмин.